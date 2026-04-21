وقعت موريتانيا مذكرة تفاهم مع شركة Metrotenerife، لإطلاق دراسة جدوى لإنشاء نظام “ترامواي” في مدينة نواذيبو لتطوير النقل الحضري في العاصمة الاقتصادية للبلاد.

ويهدف المشروع ـ حسب ما أعلن عنه ـ إلى إدخال وسيلة نقل عصرية ومستدامة، قادرة على تحسين انسيابية الحركة داخل المدينة، وتقليل الازدحام، وتعزيز جاذبية نواذيبو كقطب اقتصادي واستثماري.

كما يُنتظر أن تركز دراسة الجدوى على تحديد المسارات المحتملة، والتكلفة التقديرية، ونماذج التمويل، إضافة إلى تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع.

جرى توقيع الاتفاق الذي أشرف عليه وزير التجهيز والنقل في الحكومة الموريتانية أعلي ولد الفيرك، على هامش منتدى الأعمال المنعقد بغرفة التجارة بتينيريفي، بمشاركة فاعلين اقتصاديين إسبان، حيث شكل اللقاء فرصة لبحث فرص الاستثمار في موريتانيا، خاصة في قطاعات البنية التحتية والنقل.