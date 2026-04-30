أدت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي الناها بنت حمدي ولد مكناس، اليوم الخميس، زيارات ميدانية للاطلاع على سير الأشغال في عدد من مشاريع البنى التحتية في ولايتي نواكشوط الغربية والجنوبية.

وقالت الوزارة في إيجاز لها إن الزيارة شملت المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية في السبخة، وقرية الصناعة التقليدية في الميناء، والقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات في عرفات، إضافة إلى مركز ابن سينا الصحي في عرفات، والثانوية التجارية في لكصر.

وأكدت الوزيرة، خلال مختلف محطات الزيارة، على اليقظة التامة حيال المعايير الفنية، لضمان إنجاز الأشغال في أسرع الآجال، مع مراعاة الجودة.