الخميس, 30 أبريل
وزير التعليم العالي: التحضير لإطلاق 5 مؤسسات جديدة بتمويل 140 مليون دولار

محمد الهادي

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقوب ولد أمين إن القطاع يعمل على التحضير لإطلاق خمس مؤسسات جديدة بتمويل يبلغ 140 مليون دولار، بدعم من البنك الإسلامي وصناديق عربية.

وأوضح، خلال جلسة برلمانية خُصصت للرد على سؤال شفهي مشفوع بنقاش وجهه نائب، أن هذه المشاريع تشمل إنشاء مؤسسة للطب البيطري في النعمة، والمدرسة العليا للزراعة في كيهيدي، ومدرسة كيفه للأعمال، ومدرسة تجكجة لتكوين المعلمين والأساتذة.

وأضاف أن القطاع شهد خلال الفترة الأخيرة افتتاح مؤسسات جديدة، من بينها جامعة نواذيبو والمعهد العالي للهندسة الصناعية ومدرسة نواكشوط للأعمال، إلى جانب تحديث مؤسسات قائمة، والتحضير لافتتاح مدرسة للهندسة المعمارية.

