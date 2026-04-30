سجلت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) نتائج تشغيلية إيجابية خلال عام 2025، رغم تراجع أسعار خام الحديد وارتفاع تكاليف الإنتاج، وفق حصيلة سنوية عرضت خلال دورة لمجلس الإدارة.

ووفق معطيات نشرتها وزارة المعادن والصناعة الموريتانية، الخميس، أظهرت المؤشرات تحسنًا في النشاط، حيث تجاوز حجم استخراج المعدن الخام 130 مليون طن، فيما بلغ كل من المبيعات والنقل عبر القطار 14.7 مليون طن.

وعلى المستوى المالي، ارتفع رقم الأعمال بنسبة 2% ليصل إلى 46.6 مليار أوقية جديدة، في حين تراجعت النتيجة الصافية بنسبة 24% إلى 8 مليارات أوقية جديدة، بفعل انخفاض الأسعار العالمية وارتفاع كلفة المدخلات.

وفي مجال الاستثمار، تجاوز الإنفاق 7.7 مليارات أوقية جديدة، بالتوازي مع تحسن التوازنات المالية وتراجع المديونية.

كما سجلت الشركة تقدمًا في مشاريع استراتيجية، من بينها تدشين محطات طاقة حرارية وشمسية في ازويرات، وتسريع العمل في مشروعي افديرك والعوج، حيث ارتفعت حصة سنيم في هذا الأخير إلى 92%، مع توقع اتخاذ قرار الاستثمار النهائي خلال النصف الثاني من عام 2026.