قدّم مدير الطب الوقائي ومحاربة المرض عبد الله بوحبيب عرضًا حول تجربة موريتانيا في مواجهة أربع تفشيات وبائية متزامنة شهدتها البلاد، شملت حمى الوادي المتصدع وحمى الضنك والدفتيريا والملاريا، مستعرضًا أبرز آليات التدخل والنتائج المحققة في الحد من انتشارها.

وقالت وزارة الصحة إن نجاح موريتانيا في التعامل مع هذه الوضعية الوبائية المعقدة والحد من انتشارها، أثار اهتمام عدد من الدول والخبراء للاطلاع على تجربة البلاد والإجراءات المتخذة والدروس المستفادة منها.

وأضافت أن العرض تناول أبرز التدخلات المنفذة في مجالات الرصد الوبائي والإنذار المبكر والاستجابة السريعة، إلى جانب التنسيق الميداني، مع استعراض قصص نجاح في السيطرة على التفشيات.

وأشارت إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز تبادل الخبرات، ودعم التعاون الفني في مجالات الرقابة الوبائية والوقاية من الأمراض والاستجابة للتفشيات الصحية.