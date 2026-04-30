قالت مصادر محلية وأمنية إن جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” سيطرت على ثكنة همبوري العسكرية في منطقة موبتي وسط مالي، في تطور ميداني قد يؤثر على طرق الإمداد الحيوية في المنطقة.

وأضافت المصادر أن همبوري، الواقعة على الطريق الرابط بين دوينتزا وغاو، تُعد منطقة جبلية ذات أهمية استراتيجية، مشيرة إلى أن سقوط القاعدة العسكرية يتيح للجماعة المسلحة التحكم في هذا المحور وقطع خطوط الإمداد.

ويأتي سقوط هبموري بعد أيام من الهجمات المنسقة التي نفذتها نصرة الإسلام وجبهة تحرير أزواد على عدد من المناطق، بينها باماكو وكاتي وسفاري وكيدال وغاو السبت الماضي، ووصفت على أنها الأعنف منذ عام 2012.

وأسفرت هذه الهجمات عن سقوط كيدال في يد جبهة تحرير أزواد بعد أن انسحب فيلق أفريقيا الروسي منها بناء على تفاهمات مع المسلحين، ، وهي بلدة استراتيجية ساعد الروس على السيطرة عليها في عام 2023. كما استخدمت موسكو مروحيات هجومية وقاذفات استراتيجية لاحتواء تقدم المتمردين.

وبحسب محللين، فإن عدم تمكن الروس من استعادة كيدال سريعاً سيشكل ضربة كبيرة لمصداقيتهم كمصدر للقوة، وسيؤثر على صورة قدرتهم على ضمان أمن مالي ودول أخرى.