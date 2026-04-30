موريتانيا: كشف تقرير مراسلون بلا حدود الصادر اليوم الخميس، تراجع مؤشر حرية الصحافة في موريتانيا، حيث تراجعت إلى المرتبة 61 عالميا، بانخفاض 11 مركزا عن العام الماضي.

موريتانيا: قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الحسين ولد مدو، إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من حركة المركبات أسهمت في خفض استهلاك المحروقات بنسبة 34% خلال الشهر الماضي.

موريتانيا: سجلت مدينة كوبني بشرق موريتانيا أزمة حادة في تزويد الوقود، نتيجة نقص في الإمدادات أدى إلى اضطراب عملية التوزيع، في وقت تعتمد فيه المدينة على محطة واحدة فقط لتوفير البنزين.

موريتانيا: قال الممثل السامي لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في مالي والساحل مامادو تانغارا، ، إن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني شدد خلال لقائهما في نواكشوط على ترابط مصائر دول المنطقة وضرورة تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية، في مقدمتها خطر الإرهاب.

مالي: تواجه العاصمة المالية باماكو ضغوطاً متزايدة بعد تعطل عدة محاور طرقية رئيسية أو إغلاقها منذ يوم الأربعاء، منذ إعلان جماعة نصرة الإسلام والمسلمين فرض الحصار على العاصمة.

وبحسب مصادر، فإن المسلحين يسمحون بمغادرة باماكو لكنهم يمنعون الدخول إليها، في حين تمكنت بعض الحافلات من الوصول إلى العاصمة عبر طرق التفافية.

بوركينا فاسو: أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تشاؤمها إزاء إعلان وزير الحرب في بوركينا فاسو، الجنرال كاسوم سيمبوري، خططاً لتوسيع التجنيد العسكري، وذلك بعد أسابيع من نشرها تقريراً حذرت فيه من انتهاكات وجرائم ارتكبتها القوات المسلحة ومقاتلو “متطوعي الدفاع عن الوطن”.

فلسطين: أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخميس أنّ سلاح البحرية الإسرائيلي اعترض نحو 175 ناشطاً من أسطول المساعدات لغزة الذي انطلق خلال أبريل (نيسان) من السواحل الأوروبية، وأن هؤلاء باتوا الآن في طريقهم إلى إسرائيل.