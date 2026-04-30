أعلنت الحكومة الموريتانية عن برنامج لتعزيز الحضور الميداني للقطاع تحت اسم “برنامج الجوامع الرسمية المحلية”، في إطار خطة تهدف إلى إعادة تنظيم وتحديث إدارة الشأن الديني.

وبحسب الحكومة، فإن البرنامج ستند إلى نتائج تشخيص قطاعي حديث رصد اختلالات هيكلية في عمل المرافق الدينية المحلية، ويهدف إلى تعزيز كفاءة التسيير وتوسيع حضور القطاع في مختلف مناطق البلاد.

ووفق البيان، تسعى الخطة إلى ترسيخ دور المسجد كمؤسسة دينية وتعليمية محورية، وتعزيز الخطاب الديني الوسطي، إلى جانب دعم دوره في التنمية البشرية والتعليم الأصلي.