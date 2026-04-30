قالت هيئة الأركان العامة للجيوش في مالي، في بيان اليوم، إن القوات الجوية نفذت ضربات استهدفت مخبأً للأسلحة والوسائل اللوجستية تعود لمجموعات مسلحة، في مدينة كيدال شمالي البلاد، وذلك في إطار عمليات استطلاع هجومية متواصلة.

وأوضح البيان أن العملية جرت بعد ضربات سابقة استهدفت معسكر كيدال ومبنى الولاية، مضيفا أن الغارات الأخيرة نُفذت بعد ظهر الأربعاء.

وأضاف الجيش أن الضربات أسفرت عن “تحييد” عدد من المسلحين، وتدمير معدات لوجستية بشكل كامل، شملت صهريج وقود، ومركبة من نوع بيك آب مجهزة، ومركبة مدرعة.

وكانت مدينة كيدال قد سقطت في يد جبهة تحرير أزواد السبت الماضي بعد أن انسحب فيلق أفريقيا الروسي منها بناء على تفاهمات مع المسلحين، ، وهي بلدة استراتيجية ساعد الروس على السيطرة عليها في عام 2023. كما استخدمت موسكو مروحيات هجومية وقاذفات استراتيجية لاحتواء تقدم المتمردين.