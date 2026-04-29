قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الحسين ولد مدو، إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من حركة المركبات أسهمت في خفض استهلاك المحروقات بنسبة 34% خلال الشهر الماضي.

وأضاف الوزير، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء الأربعاء في نواكشوط، أن هذا التراجع يعكس “فاعلية السياسات المعتمدة” في مواجهة الضغوط المرتبطة بارتفاع الطلب على الوقود.

وكانت الحكومة قد فرضت بداية الشهر الجاري حظر تنقل السيارات داخل المدن من منتصف الليل حتى الساعة الخامسة صباحًا، وإلغاء الرحلات الحكومية إلى الخارج، وحظر استخدام السيارات الرباعية الدفع العمومية.

وقرر أعضاء الحكومة التنازل عن جزء من رواتبهم، حيث تنازل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عن مليون أوقية قديمة من راتبه، فيما تنازل الوزير الأول عن 400 ألف أوقية قديمة، للمساهمة في تخفيف آثار ارتفاع أسعار الطاقة.

كما أعلنت الحكومة تقديم دعم مباشر للموظفين العموميين بقيمة 45 ألف أوقية قديمة، لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع أسعار الغاز المنزلي.