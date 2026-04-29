قال الممثل السامي لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في مالي والساحل مامادو تانغارا، ، إن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني شدد خلال لقائهما في نواكشوط على ترابط مصائر دول المنطقة وضرورة تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية، في مقدمتها خطر الإرهاب.

وأضاف تانغارا، في تصريح عقب اللقاء، أن الرئيس الموريتاني أدان الهجمات التي شهدتها مالي مؤخرًا، معربًا عن أمله في التوصل إلى حلول سريعة وفعالة لهذه التحديات، ومؤكدًا دعم بلاده لكل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.

وأوضح المسؤول الإفريقي أن اللقاء تناول القضايا المرتبطة بالأوضاع الأمنية في المنطقة، مشيرًا إلى أن الرئيس الغزواني دعا إلى اعتماد الحوار كخيار أساسي لتسوية الأزمات، باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق السلام والاستقرار.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التنسيق والتكاتف بين دول المنطقة لمواجهة التهديدات المشتركة، محذرًا من أن خطر الإرهاب، إذا لم تتم مواجهته بحزم، قد يمتد ليشمل مختلف بلدان الساحل.

وكان الرئيس الموريتاني قد استقبل، في وقت سابق الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، الممثل السامي لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في مالي والساحل، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الإقليمي في مجالي الأمن والاستقرار.