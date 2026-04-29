أعلن الجيش المالي تحييد سبعة مسلحين، إثر ضربات جوية دقيقة استهدفت، في 25 أبريل، موقعًا يُشتبه في كونه ملاذًا لجماعات مسلحة في منطقة سيفاري بولاية موبتي وسط البلاد.

وقال الجيش في بيان، إن ضربة ثانية استهدفت الموقع ذاته، ما أسفر عن تدمير القاعدة المستهدفة بالكامل، وتحييد من تبقى من العناصر المسلحة داخله.

وأضاف الجيش أنه تم تحييد ما لا يقل عن سبعة مسلحين خلال استهداف رتل من الدراجات النارية رُصد على بعد 18 كيلومترًا شمال شرق كي-ماكينا، كما تم تدمير مركبة مسلحة في عملية منفصلة بالمنطقة نفسها.

وشدد الجيش على أن العمليات العسكرية مستمرة في مختلف أنحاء البلاد لتعقب وتحييد العناصر المسلحة وتعزيز السيطرة الأمنية.