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الأحد, 22 سبتمبر
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فيضانات النيجر: 322 وفاة و1.17 مليون متضرر

أحمد كليبواسطة

أعلنت السلطات في النيجر أن الفيضانات التي اجتاحت البلاد أسفرت حتى 20 سبتمبر عن وفاة ثلاثمائة واثنين وعشرين شخصاً، بالإضافة إلى إصابة العديد وتهجير أكثر من مليون آخرين.

وفي تصريح للتلفزيون الرسمي، أكد وزير النقل ونائب رئيس اللجنة الوزارية لإدارة الفيضانات، الكولونيل ماهمان ساليسو، أن “الوفيات قد بلغت 322 على المستوى الوطني”. وأوضح أن “الكثير من المصابين فقدوا منازلهم ومواشيهم”.

وأشار الوزير إلى أن “عدد المتضررين وصل إلى مليون ومئة واربعة وسبعين ألف شخص، وهم بحاجة إلى المساعدة”، مؤكداً أن الحكومة تقدم الدعم للمتضررين من الفيضانات بمواردها الخاصة.

ومنذ بداية يونيو، تسببت الأمطار الغزيرة في إحداث أضرار كبيرة في جميع مناطق البلاد. كما تضررت عدة طرق ومدارس جراء هذه الفيضانات.

وفي أعقاب اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة، قرر الحكومة تأجيل بدء العام الدراسي الذي كان مقرراً في 2 أكتوبر إلى 28 من نفس الشهر، نظراً لتضرر العديد من المدارس واستضافتها للنازحين.

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موري نت
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