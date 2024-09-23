أفادت مصلحة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية و التنمية المحلية, أن مقاييس المطر سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية تساقطات مطرية معتبرة في عدة مناطق من الوطن, وذلك على النحو التالي:
الحوض الشرقي
مفتاحه2 70 ملم
مقام التيسير 37 ملم
شعبة أولاد الفاقي 37 ملم
أشميم 10 ملم
النعمه 08 ملم
تنبدغهأبحيره 30 ملم
حاسي أهل أكدال 30 ملم
تكماطين 15 ملم
عمارى 15 ملم
حاسي باب 14 ملم
أهل ديده 12 ملم
كراد 12 ملم
طير طوبه 05 ملم
البداع 04 ملم
تنبدغه 03 ملم
شرم الشيخ 03 ملم
فصاله 05 ملم
حاسي الغبره 40 ملم
الستريه 30 ملم
أنواودار 10 ملم
الفيله 30 ملم
أمرج 16 ملم
أمرج الإبل 13 ملم
الخووصات 38 ملم
المبروك 30 ملم
بلكلال 28 ملم
تووكه 121 ملم
أقليك أهل بيه 20 ملم
الخوصات1 17 ملم
أقليك أهل مودي 15 ملم
أقصار أهل أحميده 15 ملم
شرواطه 10 ملم
دجيكني 07 ملم
أعوينات أزبل 06 ملم
أقليك أهل محمد 05 ملم
تيشيليت لكور 05 ملم
الحوض الغربي
عرفات42 ملم
أم العكريش22 ملم
صدره بيظ19 ملم
كوبني13 ملم
بودمغه20 ملم
برباره17 ملم
مسيل كرفافه25 ملم
بغداد15 ملم
تاكوديت12 ملم
البيظ05 ملم
لعصابة
لكديم23 ملم
جلوه18 ملم
لفطح14 ملم
الزيره14 ملم
سد النخله10 ملم
بومديد09 ملم
الرك08 ملم
أمنيكعه05 ملم
أدفيعه أولاد سيدي40 ملم
هامد26 ملم
أهل جيلاني13 ملم
أولاد حمه11 ملم
واد الروظه86 ملم
ورتي31 ملم
كيفه29 ملم
ميساح25 ملم
آمرجل07 ملم
كوركل
أمبركو20 ملم
بيلكت اليتامه10 ملم
أدباي البطحه25 ملم
كريع أجمل17 ملم
لمويبرات10 ملم
فرع لادم09 ملم
أدباي أحديدلي08 ملم
أمبود06 ملم
الفرع05 ملم
أمبود القديم04 ملم
الطلحايه33 ملم
كانكي20 ملم
لكصيبه09 ملم
أجريكايه07 ملم
تويزكره50 ملم
نبم37 ملم
جاطل 236 ملم
مونكل28 ملم
لكيره27 ملم
بوذروه 125 ملم
جاطل لكصر25 ملم
لحنيكات20 ملم
أفدجار أهل الشيخ19 ملم
آزكيلم11 ملم
مجمع أفدجار10 ملم
لبراكنه
شكار12 ملم
بوغبيره12 ملم
لمدن10 ملم
الطنطان10 ملم
لعليبات09 ملم
آقشوركيت06 ملم
العزلات03 ملم
ألاك02 ملم
بوحديده02 ملم
موندي02 ملم
أمبانأمبان05 ملم
باكودين01 ملم
صنكرافه40 ملم
واد أمور35 ملم
بوفكيرين30 ملم
لعويجه30 ملم
دجوت30 ملم
دجونابه25 ملم
الجزيره24 ملم
بيرلت إدينب20 ملم
بتينكل18 ملم
لأقليك أهل محمد الغيث12 ملم
ليردي10 ملم
دنبايه07 ملم
مكطع لحجار03 ملم
الترارزه
التوفيق 234 ملم
ربينت أولاد يحيى32 ملم
واد الناقه 25 ملم
دمان20 ملم
بوسديره30 ملم
أبي تلميت11 ملم
آجوير07 ملم
علب آدرس 07 ملم
ياره03 ملم
تذرذرت28 ملم
آجوير25 ملم
الميمون 19 ملم
بوطلحايه18 ملم
بوبكر18 ملم
معطه مولان16 ملم
لكويسي15 ملم
بارينه12 ملم
أركيز08 ملم
آدرار
تودركلت50 ملم
آكادير45 ملم
تيارت آزوكي25 ملم
لكصير20 ملم
أكني10 ملم
أطار04 ملم
شوم3.5 ملم
شنقيط05 ملم
داخلت أنواذيبو
لقريدات03 ملم
أنواذيبوأنواذيبو01 ملم
كيدي ماغه
كالي نورو75 ملم
حاسي النخله30 ملم
مدن بوبو23 ملم
أزنيكي العربي16 ملم
برودي15 ملم
بوتنده15 ملم
سلوقو15 ملم
كيدجول15 ملم
المسلم10 ملم
بعته05 ملم
أنبيقيره تمبو30 ملم
سيليبابي03 ملم
الطبال 316 ملم
ول الرامي بديزكن10 ملم
كرفافه15 ملم
لحرج المركز14 ملم
ول ينج10 ملم
بودجبايه10 ملم
ويد أجريد10 ملم
لبحيره08 ملم
لبحير أهل عمار08 ملم
إينشيري
تازيازت 33 ملم
فيراج بنشاب10 ملم
أم حيجرات04 ملم
نواكشوط الغربية
لكصر03 ملم
تفرغ زينة 02 ملم
السبخة 02 ملم
نواكشوط الشمالية
دار النعيم 05 ملم
توجنين05 ملم
تيارت05 ملم
نواكشوط الجنوبية
عرفات02 ملم.