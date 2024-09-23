أفادت مصلحة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية و التنمية المحلية, أن مقاييس المطر سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية تساقطات مطرية معتبرة في عدة مناطق من الوطن, وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي

مفتاحه2 70 ملم

مقام التيسير 37 ملم

شعبة أولاد الفاقي 37 ملم

أشميم 10 ملم

النعمه 08 ملم

تنبدغهأبحيره 30 ملم

حاسي أهل أكدال 30 ملم

تكماطين 15 ملم

عمارى 15 ملم

حاسي باب 14 ملم

أهل ديده 12 ملم

كراد 12 ملم

طير طوبه 05 ملم

البداع 04 ملم

تنبدغه 03 ملم

شرم الشيخ 03 ملم

فصاله 05 ملم

حاسي الغبره 40 ملم

الستريه 30 ملم

أنواودار 10 ملم

الفيله 30 ملم

أمرج 16 ملم

أمرج الإبل 13 ملم

الخووصات 38 ملم

المبروك 30 ملم

بلكلال 28 ملم

تووكه 121 ملم

أقليك أهل بيه 20 ملم

الخوصات1 17 ملم

أقليك أهل مودي 15 ملم

أقصار أهل أحميده 15 ملم

شرواطه 10 ملم

دجيكني 07 ملم

أعوينات أزبل 06 ملم

أقليك أهل محمد 05 ملم

تيشيليت لكور 05 ملم

الحوض الغربي

عرفات42 ملم

أم العكريش22 ملم

صدره بيظ19 ملم

كوبني13 ملم

بودمغه20 ملم

برباره17 ملم

مسيل كرفافه25 ملم

بغداد15 ملم

تاكوديت12 ملم

البيظ05 ملم

لعصابة

لكديم23 ملم

جلوه18 ملم

لفطح14 ملم

الزيره14 ملم

سد النخله10 ملم

بومديد09 ملم

الرك08 ملم

أمنيكعه05 ملم

أدفيعه أولاد سيدي40 ملم

هامد26 ملم

أهل جيلاني13 ملم

أولاد حمه11 ملم

واد الروظه86 ملم

ورتي31 ملم

كيفه29 ملم

ميساح25 ملم

آمرجل07 ملم

كوركل

أمبركو20 ملم

بيلكت اليتامه10 ملم

أدباي البطحه25 ملم

كريع أجمل17 ملم

لمويبرات10 ملم

فرع لادم09 ملم

أدباي أحديدلي08 ملم

أمبود06 ملم

الفرع05 ملم

أمبود القديم04 ملم

الطلحايه33 ملم

كانكي20 ملم

لكصيبه09 ملم

أجريكايه07 ملم

تويزكره50 ملم

نبم37 ملم

جاطل 236 ملم

مونكل28 ملم

لكيره27 ملم

بوذروه 125 ملم

جاطل لكصر25 ملم

لحنيكات20 ملم

أفدجار أهل الشيخ19 ملم

آزكيلم11 ملم

مجمع أفدجار10 ملم

لبراكنه

شكار12 ملم

بوغبيره12 ملم

لمدن10 ملم

الطنطان10 ملم

لعليبات09 ملم

آقشوركيت06 ملم

العزلات03 ملم

ألاك02 ملم

بوحديده02 ملم

موندي02 ملم

أمبانأمبان05 ملم

باكودين01 ملم

صنكرافه40 ملم

واد أمور35 ملم

بوفكيرين30 ملم

لعويجه30 ملم

دجوت30 ملم

دجونابه25 ملم

الجزيره24 ملم

بيرلت إدينب20 ملم

بتينكل18 ملم

لأقليك أهل محمد الغيث12 ملم

ليردي10 ملم

دنبايه07 ملم

مكطع لحجار03 ملم

الترارزه

التوفيق 234 ملم

ربينت أولاد يحيى32 ملم

واد الناقه 25 ملم

دمان20 ملم

بوسديره30 ملم

أبي تلميت11 ملم

آجوير07 ملم

علب آدرس 07 ملم

ياره03 ملم

تذرذرت28 ملم

آجوير25 ملم

الميمون 19 ملم

بوطلحايه18 ملم

بوبكر18 ملم

معطه مولان16 ملم

لكويسي15 ملم

بارينه12 ملم

أركيز08 ملم

آدرار

تودركلت50 ملم

آكادير45 ملم

تيارت آزوكي25 ملم

لكصير20 ملم

أكني10 ملم

أطار04 ملم

شوم3.5 ملم

شنقيط05 ملم

داخلت أنواذيبو

لقريدات03 ملم

أنواذيبوأنواذيبو01 ملم

كيدي ماغه

كالي نورو75 ملم

حاسي النخله30 ملم

مدن بوبو23 ملم

أزنيكي العربي16 ملم

برودي15 ملم

بوتنده15 ملم

سلوقو15 ملم

كيدجول15 ملم

المسلم10 ملم

بعته05 ملم

أنبيقيره تمبو30 ملم

سيليبابي03 ملم

الطبال 316 ملم

ول الرامي بديزكن10 ملم

كرفافه15 ملم

لحرج المركز14 ملم

ول ينج10 ملم

بودجبايه10 ملم

ويد أجريد10 ملم

لبحيره08 ملم

لبحير أهل عمار08 ملم

إينشيري

تازيازت 33 ملم

فيراج بنشاب10 ملم

أم حيجرات04 ملم

نواكشوط الغربية

لكصر03 ملم

تفرغ زينة 02 ملم

السبخة 02 ملم

نواكشوط الشمالية

دار النعيم 05 ملم

توجنين05 ملم

تيارت05 ملم

نواكشوط الجنوبية

عرفات02 ملم.