موريتانيا: قال مصدر من التجار الموريتانيين في مالي، اليوم الأحد، إن عناصر من الجيش المالي أقدمت على نهب ثلاثة متاجر مملوكة لموريتانيين في بلدة توردو الواقعة على بعد نحو 40 كيلومتراً من مدينة جيما

موريتانيا: أطلقت وزارة التجارة والسياحة، الأحد، حملة تفتيش واسعة في العاصمة نواكشوط لمراقبة أسعار وجودة اللحوم الحمراء، والتحقق من التزام محطات الوقود بالأسعار الرسمية وتوفر المواد البترولية، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق.

موريتانيا: قالت النيابة العامة، خلال مؤتمر صحفي، إن ما تم تداوله مؤخراً بشأن اعتداء الأمن على إحدى السجينات بالعصي والهراوات هي معلومات “عارية من الصحة”.

المغرب: فُقد جنديان أمريكيان مشاركان في مناورات “الأسد الإفريقي 2026” مساء السبت قرب منطقة كاب درعة بإقليم طانطان، وفق ما أفادت به مصادر رسمية في القوات المسلحة الملكية المغربية.

تايوان: قال رئيس تايوان لاي تشينغ-ته إن بلاده تملك الحق في الانخراط مع المجتمع الدولي، ولا يمكن لأي دولة أن تمنعها من ذلك، وذلك خلال لقائه ملك إسواتيني عقب وصوله في زيارة مفاجئة قالت تايبيه إن الصين سعت إلى عرقلتها، في حين صعّدت بكين لهجتها وهاجمته بوصفه “جرذًا”.

الشرق الأوسط: ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الاثنين، مدعومة بغياب أي تقدم نحو اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما أبقى الإمدادات العالمية تحت ضغط ودعم الأسعار فوق مستوى 100 دولار للبرميل.