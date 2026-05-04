أعلنت هيئة الأركان العامة للجيوش في مالي، أن وحدات من القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية استهدفت جماعة مسلحة في منطقة سيبابوغو بإقليم كيتا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 17 عنصراً واستعادة نحو 15 دراجة نارية.

وجاءت العملية، بحسب بيان للجيش، في إطار مهام استطلاع هجومية أعقبت هجوماً استهدف مدينتي كاتي وباماكو.

وأضاف الجيش أن القوات المشاركة نفذت العملية “بنجاح”، مشيراً إلى أن القيادة العسكرية تشيد بما وصفته بعزيمة الجنود والتزامهم في الدفاع عن البلاد.

في غضون ذلك، تواصل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين حصار العاصمة المالية باماكو منذ 28 أبريل، ما أدى إلى قطع عدد من الطرق الرئيسية الرابطة بين العاصمة وباقي مناطق البلاد، وفق ما أفاد به سكان محليون.

وقال سكان إن الحركة على محاور رئيسية باتجاه كاي وسيغو وسيكاسو تعطلت، رغم استمرار بعض المسارات البديلة. ولم تُسجل حتى الآن اضطرابات كبيرة في الإمدادات داخل العاصمة، كما لم تشهد الأسواق ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار.