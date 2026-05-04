أعلن الدرك الموريتاني أن الكتيبة التابعة له في ولاية نواكشوط الغربية، “تمكنت من ضبط كمية معتبرة من الخمور، وذلك في إطار عملية أمنية استهدفت شبكة تنشط في بيع وترويج هذه المواد المحظورة”.

وقال الذرك في بيان له “إن العملية جاءت بعد تحريات مكثفة وتعقب دقيق لتحركات عناصر الشبكة، مما مكن من تحديد مكان تخزين الكمية ومداهمته”.

وضاف أن العملية أسفرت عن حجز 655 قنينة من نوع “ويسكي”، تمت مصادرتها، فيما تتواصل الإجراءات القانونية بحق المشتبه بهم.

وأكد بيان الدرك أن هذه العملية تأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها وحدات الدرك الوطني لمكافحة الجريمة، خاصة المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالمواد المحظورة، بما يعزز الأمن ويحافظ على الصحة العامة.