احتجاز منقبين بمركز الاستطباب بنواكشوط بعد إصابتهما بالدفتيريا

أحمدُ ولد الحسن

تم احتجاز منقّبين اثنين في مركز الاستطباب الوطني بنواكشوط، بعد تأكيد إصابتهما بمرض الدفتيريا، وفق ما أفادت به مصادر محلية في ولاية تيرس زمور.

وبحسب مانقل مراسل صحراء ميديا عن  نفس المصادر، فقد وصل المعنيان إلى العاصمة نواكشوط دون استكمال الإجراءات الصحية المعتمدة، ما يطرح تساؤلات حول مسار تنقلهما ووضعهما الصحي قبل الوصول.

وقد استدعت الحالة تدخلا سريعا من الجهات الصحية المختصة، وسط ترقّب لمستجدات الوضع الصحي للمصابين والإجراءات الوقائية المصاحبة.

وتُعد الدفتيريا من الأمراض المعدية الخطيرة، إذ تنتقل أساسا عبر الرذاذ المتطاير أثناء السعال أو العطاس، كما يمكن أن تنتقل من خلال المخالطة المباشرة للمصاب أو استخدام أدواته، خصوصا في البيئات المكتظة.

