قال وزير العدل محمد أسويدات، اليوم الاثنين، إن الحكومة تعمل على تفعيل السياسة الجنائية من خلال دعم استقلال القضاء وتحديث الإدارة القضائية، إلى جانب تطوير آليات تتبع الدعوى العمومية وتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأوضح الوزير، خلال افتتاح اللقاء السنوي الرابع لأعضاء النيابة العامة، أن هذا التوجه يشمل أيضًا تسريع التحول الرقمي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات القضائية وتسريع البت في القضايا.

وأضاف أن انتظام هذا اللقاء في نسخته الرابعة يعكس إرادة لترسيخه كتقليد مؤسسي للتشاور وتبادل الخبرات وتقييم الأداء، بما يعزز نجاعة السياسة الجنائية ويدعم مسار دولة القانون.

وأشار إلى أن هذا المسار يندرج ضمن رؤية تهدف إلى إرساء قضاء مستقل وفعال، قادر على الاستجابة لمتطلبات المرحلة والتعامل مع التحديات المتزايدة.