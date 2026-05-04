أعلنت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، اليوم الاثنين، إنشاء مركز وطني للبحث والإنقاذ البحري في العاصمة نواكشوط، يتبع لخفر السواحل، بموجب مقرر وقّعه وزير الصيد بتاريخ 29 أبريل 2026.

وقالت الوزارة إن إنشاء هذا المركز يأتي في إطار تعزيز منظومة السلامة البحرية، حيث سيتولى تنسيق عمليات البحث والإنقاذ على مدار الساعة، واستقبال نداءات الاستغاثة عبر مختلف وسائل الاتصال، مع تعبئة الوسائل والإمكانيات اللازمة للتدخل وفق المعايير الدولية.

وأضافت أن المركز سيكون نقطة الاتصال الوطنية لنظام الإنذار الدولي، كما سيضطلع بتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين، بما يشمل الوسائل البحرية والجوية، إلى جانب تعزيز التعاون مع مراكز البحث والإنقاذ في الدول المجاورة.

وأشارت الوزارة إلى أن المركز سيتولى قيادة عمليات البحث والإنقاذ البحري، وضمان الجاهزية التشغيلية المستمرة، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية، وجمع وتحليل بيانات حوادث البحر، والمساهمة في حماية البيئة البحرية عبر متابعة حوادث التلوث.