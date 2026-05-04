اكتملت اليوم الاثنين، في مدينة نواذيبو، عملية إنزال الكابل البحري “ألالينك” على شاطئ المدينة، بإشراف وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم بده.

وقالت وزارة التحول الرقمي إن هذا الكابل يمثل الجزء الساحلي من مشروع الربط الثاني لموريتانيا بكابل بحري دولي للإنترنت، بسعة أولية تبلغ 200 جيجابت في الثانية، قابلة للتوسعة إلى 12 تيرابت في الثانية.

وأضافت الوزارة أن المشروع سيربط موريتانيا بأوروبا عبر البرتغال وبأمريكا الجنوبية عبر البرازيل، على امتداد يزيد على 670 كيلومترا، ما يعزز موقع البلاد ضمن منظومة الاتصال الدولي.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد وضع حجر أساس المشروع في يوليو 2025.