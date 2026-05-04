أعلنت السلطات العسكرية في مالي اليوم الاثنين أن رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال آسيمي غويتا سيتولى مهام وزير الدفاع إلى جانب منصبه رئيساً للدولة، وذلك بعد مقتل وزير الدفاع ساديو كامارا في هجوم انتحاري خلال سلسلة هجمات غير مسبوقة استهدفت مواقع عسكرية.

وجاء القرار بموجب مرسوم تلي عبر التلفزيون الرسمي، بعد نحو تسعة أيام من مقتل كامارا في هجمات نفذها مقاتلون وصفتهم السلطات بأنهم تحالف من نصرة الإسلام والمسلمين وجبهة تحرير أزواد، واستهدفت عدة مدن بينها باماكو وكيتي وكيدال وسيغو وغاو.

وقال المرسوم إن غويتا “يتولى مهام وزير الدفاع وشؤون قدامى المحاربين”، في خطوة تعكس إعادة ترتيب داخل هرم السلطة العسكرية في ظل تدهور الوضع الأمني.

كما نص مرسوم منفصل على تعيين الجنرال عمر ديارا، وهو رئيس سابق لأركان الجيوش، وزيراً منتدباً لدى وزير الدفاع، لمساندة غويتا في مهامه الجديدة.

ويعد ديارا من القيادات العسكرية البارزة، إذ سبق أن شغل منصب قائد الجيش البري خلال حكم الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا، قبل أن يتم توقيفه خلال الانقلاب العسكري في 2020، ثم أعيد تعيينه لاحقاً رئيساً لأركان الجيوش.