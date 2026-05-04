عُقد، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ المشاريع الكبرى، برئاسة الوزير الأول المختار ولد اجاي، حيث تم استعراض مستوى تقدم المشاريع الحكومية.

وقالت الوزارة الأولى في منشور عقب الاجتماع إن نسبة التقدم في البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط بلغت 93,5%، مقابل نسبة استهلاك للآجال وصلت 93,7%، وأضافت أن مكونات التعليم والطرق اكتملت، فيما شارفت مكونة الكهرباء على الانتهاء ضمن البرنامج.

وأوضحت أن البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية سجل نسبة تقدم بلغت 41,2%، مقابل نسبة استهلاك للآجال عند 37,5%، ما يعكس تقدما في تنفيذ مكوناته.

وأشارت الوزارة الأولى إلى أن الاجتماع تطرق إلى التحضيرات الجارية لإطلاق النسخة الثانية من برنامج تنمية نواكشوط، مع التأكيد على ضرورة تعزيز المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ المشاريع في الآجال المحددة وبالجودة المطلوبة.