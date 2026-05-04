أعلن حزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي)، اليوم الاثنين، دعمه لمهرجان تعتزم أقطاب المعارضة تنظيمه في 10 مايو الجاري، مؤكدا انخراطه في تعبئة واسعة لضمان إنجاحه.

وقال الحزب، في بيان، إن المرحلة الراهنة “لا تحتمل التردد أو التباين”، داعيا إلى تجاوز الخلافات السياسية والاصطفاف خلف ما وصفها بـ“الدعوات الميدانية الجادة”.

وانتقد الحزب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مشيرا إلى تفاقم معاناة المواطنين نتيجة الغلاء وارتفاع أسعار الوقود، مقابل تراجع القدرة الشرائية، وغياب سياسات فعالة للتخفيف من الأعباء المعيشية.

ودعا الحزب القوى السياسية والمدنية إلى توحيد الصفوف لإنجاح المهرجان، وجعله محطة للتعبير عن رفض السياسات الحالية والدفاع عن الحقوق والحريات، كما حث أنصاره وكافة الفاعلين على المشاركة المكثفة.

وكان مصدر معارض قال لـ«صحراء ميديا» إن أقطاب المعارضة قررت النزول إلى الشارع عبر تنظيم مهرجان شعبي يوم 10 مايو، احتجاجًا على ما وصفه بـ«تردي الأوضاع المعيشية» في البلاد.