اتفقت وزارة التجهيز والنقل، مع ممثلي اتحاديات النقل العمومي للأشخاص، على تفادي أي زيادة في أسعار النقل على عموم التراب الوطني، وذلك عقب اجتماع عقد بمباني الوزارة في نواكشوط.

وجاء هذا التوافق خلال لقاء خُصص لمناقشة تداعيات الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، حيث استمعت الوزارة إلى مختلف انشغالات الفاعلين في القطاع، وبحثت معهم السبل الكفيلة بمعالجتها بما يضمن استقرار خدمات النقل.

وحسب ما أعلنت وزارة التجهيز والنقل فقد أكد المشاركون التزامهم الصريح بعدم رفع التسعيرة، حرصا على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استمرارية الخدمة في ظروف مناسبة.

من جهتها، شددت الوزارة على مواصلة التشاور مع الفاعلين في القطاع، والعمل على إيجاد حلول متوازنة ومستدامة لمختلف التحديات المطروحة