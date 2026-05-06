حذر حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا من ما وصفه بـ”الخطاب الهدام”، مؤكدا دعمه للقرارات القضائية وتمسكه باستقلالية القضاء.

وشدد الحزب، في بيان صادر عقب الاجتماع الذي ترأسه رئيسه محمد ولد بلال مسعود، على خطورة هذا الخطاب وما قد يترتب عليه من تداعيات.

وجدد الإنصاف في الوقت نفسه دعمه لخيار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ب”اعتباره الإطار الأمثل لتعزيز التوافق ومعالجة القضايا الكبرى”.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أثنى الحزب على مقاربة الحكومة في التعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، معتبرة أنها جاءت في إطار توجيهات رئيس الجمهورية.

وفي الجانب التنظيمي، ناقشت اللجنة الدائمة للحزب حصيلة عمل الأمناء الدائمين، وسبل تعزيز الحضور الميداني، إضافة إلى التحضير لاجتماع المكتب السياسي المقبل، بما يشمل تحيين الخطاب السياسي وآليات التمويل والخطة الإعلامية.

وشدد الحزب على مواصلة دعمه لسياسات الرئيس والعمل إلى جانب الحكومة بما يعزز الاستقرار ويدعم مسار التنمية في البلاد.