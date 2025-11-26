أجرى مجلس الوزراء الموريتاني المنعقد اليوم الأربعاء عدة تعيينات في وزارتي التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، ووزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، وذلك على النحو التالي:

وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف

ديوان الوزير

مكلفان بمهام:

– جا سيدو تيلل، مهندس، إطار بديوان الوزير

– سيدن ولد زيدان، مهندس إطار بديوان الوزير

المديرية العامة للتكوين التقني والمهني

مديرية الامتحانات والمسابقات

– المدير المساعد: القطب ولد سيداتي، حاصل على شهادة الماستر في التسيير

وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

ديوان الوزير

– المستشار المكلف بالاتصال: يعقوب محمد الأمين، حاصل على شهادة الدكتوراه في الإعلام والاتصال.