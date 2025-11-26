Close Menu
الخميس, 27 نوفمبر
24/24 :
تعيينات في وزارتي التكوين المهني والتربية وإصلاح النظام التعليمي

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

أجرى مجلس الوزراء الموريتاني المنعقد اليوم الأربعاء عدة تعيينات في وزارتي التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، ووزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، وذلك على النحو التالي:

وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف

ديوان الوزير

مكلفان بمهام:

– جا سيدو تيلل، مهندس، إطار بديوان الوزير

– سيدن ولد زيدان، مهندس إطار بديوان الوزير

المديرية العامة للتكوين التقني والمهني

مديرية الامتحانات والمسابقات

– المدير المساعد: القطب ولد سيداتي، حاصل على شهادة الماستر في التسيير

وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

ديوان الوزير

– المستشار المكلف بالاتصال: يعقوب محمد الأمين، حاصل على شهادة الدكتوراه في الإعلام والاتصال.

