صدقت الحكومة الموريتانية على مشروعي قانونين يسمحان بالمصادقة على اتفاقيتي تمويل موقعتين، مع البنك الإسلامي للتنمية، مخصصتين لتمويل مشروع توسعة المركز الوطني لأمراض القلب في نواكشوط.

ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات المركز الوطني لأمراض القلب وتوسيع خدماته لتلبية الطلب المتزايد على الرعاية الصحية المتخصصة في مجال أمراض القلب والأوعية الدموية، بما يشمل جراحة القلب للأطفال، والعناية المركزة، والوقاية وإعادة التأهيل والتثقيف الصحي للمرضى.

وتبلغ قيمة التمويل الإجمالية أكثر من 26 مليون يورو، موزعة على قرضين؛ الأول بقيمة 18 مليون يورو (حوالي 834 مليون أوقية جديدة) بصيغة البيع لأجل، يسدد على مدى 20 سنة منها 4 سنوات فترة سماح، وبنسبة ربح سنوية تبلغ 1.9%. أما القرض الثاني فيبلغ 8.18 ملايين يورو (حوالي 379 مليون أوقية جديدة) على شكل قرض حسن، يسدد خلال 25 سنة منها 7 سنوات فترة سماح، مع رسوم التزام بنسبة 1.5% سنوياً.

وقالت الحكومة إن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية القاعدية، تماشياً مع الرافعة الثانية من استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2016-2030.

وأضافت في بيان أنه من المنتظر أن يسهم مشروع التوسعة في ضمان وصول جميع المواطنين إلى رعاية صحية عالية الجودة في مجال أمراض القلب والأوعية الدموية، بما يعزز مكانة المركز الوطني لأمراض القلب كمؤسسة مرجعية على المستوى الوطني والإقليمي.