قالت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تموين السوق بالمواد الأساسية في موريتانيا إن مخزون المحروقات في البلاد يوجد في وضع مريح، مع ترقب وصول شحنات جديدة لتعزيز الإمدادات خلال الفترة المقبلة.

وأضافت اللجنة، عقب اجتماع ترأسه الوزير الأول المختار ولد أجاي يوم الخميس، أن تموين السوق بالمحروقات مستقر، في حين يجري العمل على تعزيز المخزون عبر شحنات مرتقبة لضمان تلبية الطلب.

وأوضحت اللجنة أن تموين السوق بالمواد الغذائية الأساسية يشهد استقراراً، مع توازن في الأسعار رغم الظروف الدولية.

وفي ما يتعلق بالغاز المنزلي، قالت إن اختلالات سابقة في التوزيع تم تصحيحها، ما ساهم في تحسين انسيابية التوزيع.

وشهد الاجتماع، الذي انعقد بمباني الوزارة الأولى، حضور ممثلين عن أحزاب سياسية ونقابات، حيث أشادوا بالإجراءات الحكومية المتعلقة بالدعم الاجتماعي وتثبيت الأسعار ومكافحة المضاربات.

وقال الوزير الأول في ختام الاجتماع إن الحكومة ستواصل متابعة السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي مضاربات أو احتكار وضمان استقرار التموين.