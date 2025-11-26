اتهمت الجبهة الشعبية في غينيا بيساو الرئيس المنتهية ولايته عمر سيسوكو إمبالو ورئيس الأركان الجنرال بياغي نا نتام بالوقوف وراء ما وصفته بـ”انقلاب مزيف” يهدف وفق البيان إلى تعطيل عملية إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي.

وجاء البيان في ظل توتر أمني إذ أعلن الجيش بسط سيطرته على البلاد وعزل الرئيس المنتهية ولايته وإغلاق الحدود.

وكان الرئيس إمبالو أعلن في وقت سابق من اليوم أنه تعرض لمحاولة توقيف صباح الأربعاء.

واتهمت الجبهة الشعبية السلطات بالمسؤولية عن التصعيد الحالي، داعية القوى الوطنية إلى التصدي لما وصفته بالانحراف عن المسار الدستوري، كما انتقدت ما اعتبرته صمتا دوليا تجاه الأحداث الجارية في البلاد.