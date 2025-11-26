اعتقل اليوم الأربعاء، المرشح الرئاسي المعارض، فرناندو دياز، رفقة الوزير الأول الأسبق دومينغوس بيريرا، على خلفية الانقلاب اليوم الأربعاء.

وبحسب تقارير محلية، اقتيد دياز وبيررا إلى ثكنة عسكرية، وذلك بعد إعلان مجموعة ضباط من العسكريين، عزل الرئيس المنتهية ولايته آمارو سيسساكو، وإغلاق الحدود، وتعليق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت الأحد الماضي.

ويعد بيريرا الوزير الأول الأسبق، من أبرز خصوم سيسكو المعتقل اليوم، ويحسب على المرشح المعارض دياز.

وكان دياز الذي أعلن فوزه بالانتخابات، قد دعا الحيش إلى الابتعاد عن المسار الانتخابي، ووصف ما حدث بأنه “نوع من الاختراعات و الأكاذيب”، التي يمكن أن تقوض العملية الانتخابية الجارية في البلاد.