أعلن المركز الوطني لأمراض القلب، أمس الأربعاء، إجراء أول عملية دقيقة لتفتيت التكلسات داخل الشرايين باستخدام تقنية “Rotablator”، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى غرب إفريقيا، بمشاركة فريق طبي مشترك من أطباء موريتانيين ونظرائهم الإيطاليين.

وأوضح المركز في منشور أن هذه التقنية تُستخدم في حالات انسداد الشرايين الناتجة عن التكلسات الصلبة التي يصعب علاجها بالوسائل التقليدية، مشيرًا إلى أن العملية تكللت بالنجاح، ما يعكس تطور مستوى الكفاءات الطبية بالمؤسسة.

وأضاف أن هذا التدخل يُعد سابقة في المنطقة، نظرًا لاستخدام هذه التقنية لأول مرة، رغم تعقيدها وارتفاع تكلفتها، وهو ما يعزز مكانة المركز كمرجعية إقليمية في علاج أمراض القلب.

وقال رئيس مصلحة القسطرة بالمركز، سيد أمحمد ولد عثمان، إن الفريق أجرى عمليتين ناجحتين لمريضين متقدمين في السن، مؤكدًا أنهما سيغادران المركز خلال يومين بعد تحسن حالتهما واستئناف حياتهما بشكل طبيعي.