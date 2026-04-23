قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقوب ولد أمين إن معايير المنح الجامعية تعتمد على التفوق والسجل الاجتماعي، مؤكدا أنها تُطبق بشفافية وقابلة للمراجعة.

ودعا الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، إلى تجنب التشكيك في نزاهة هذه المعايير، مشددا على أن أبواب إدارة التوجيه والمنح مفتوحة أمام الطلاب لتصحيح أي أخطاء مثبتة بالأدلة.

وأشار إلى أن عدد الطلبة المستفيدين المستحقين للمنح يبلغ 20.452 طالبا من أصل 48.638، وفق معايير محددة بموجب مرسوم صادر العام الماضي، مع إمكانية مراجعتها سنويا.

وأوضح أن من بين هذه المعايير السجل الاجتماعي «تآزر»، الذي يعتمد على إدراج الطالب أو أحد والديه ضمن لوائحه، إضافة إلى معيار اللامركزية الذي يمنح دعما تلقائيا للطلاب المسجلين في مؤسسات التعليم العالي داخل البلاد.

وأضاف أن منح التفوق تُمنح لأوائل التخصصات وتبقى مرتبطة بالحفاظ على الترتيب الأكاديمي، لافتا إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في رفع عدد المستفيدين من نحو 9000 إلى أكثر من 20000 طالب خلال عامين.