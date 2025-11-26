أعلن المتحدث باسم المجموعة العسكرية التي قامت بانقلاب في غينيا بيساو، الجنرال دينيس انكانها، عزل الرئيس المنتهية ولايته عمارو سيسيكو، وإغلاق الحدود.

وأعلن الجنرال قائد الفرقة الملكفة بالرئاسة عبر التلفزيون الرسمي من مباني قيادة أركان الجيوش، في العاصمة بيساو تعليق العملية الانتخابية.

ومن جهة أخرى، دعا المرشح المعارض الذي أعلن فوزه بالانتخابات فيرناندو دياز الحيش إلى الابتعاد عن المسار الانتخابي.

ووصف ما حدث بأنه “نوع من الاختراعات و الأكاذيب”، التي يمكن أن تقوض العملية الانتخابية الجارية في البلاد.

وقال إنه لا يعرف مصدر إطلاق النار الذي وقع في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم في بيساو.

في غضون ذلك، قالت حملة دياز إن رجالا مدججين بالسلاح وعناصر من الشرطة، دخلوا امقر الحملة والقوا الغاز المسيل للدموع، لفض اجتماع كان معقودا هناك.

وكان الرئيس المنتهية ولايته عمارو سيسيكو إمبالو، قد اتهم قائد الجيش البري بالوقوف وراء الانقلاب اليوم الأربعاء.

واعتقل سيساكو من طرف عسكريين، رفقة رئيس أركان القوات المسلحة الجنرال بياجي نا نتان، ونائب رئيس الأركان الجنرال مامادو توريه، ووزير الداخلية بوتشي كاندي.