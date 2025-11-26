أعلن عسكريون قبل قليل السيطرة “الكاملة على غينيا بيساو، حسب ما أفادت به وكالة فرانس براس.

وبحسب ذات المصدر، فقد علق العسكريون، العملية الانتخابيةالتي جرت الأحد الماضي،و يتنافس فيها المرشح البارز فرناندو دياز، والرئيس المنتهية ولايته أومارو سيسوكو إمبالو.

وسبق أن أعلن المترشحان، فوزهما في الرئاسيات، فيما كان ينتظر أن تعلن النتائج الأولية، يوم غد الخميس

وكان سيسوكو امبالو، قد اتهم اليوم الأربعاء، قائد أركان الجيش البري بالوقوف خلف محاولة انقلاب

ونقلت صحيفة حون أفريك الفرنسية عن امبالو قوله: “تعرضت لمحاولة توقيف صباح اليوم حين كنت في مكتبي في القصر الرئاسي.” وأكد أنه لم يتعرض لأي عنف.”

وأفادت مصادر إعلامية، باعتقال سيسوكو، رفقة قادة عسكريين.

وقبل الانتخابات بأسابيع، أعلن نظام سيسيكو، إحباط محاولة انقلاب، واعتقال ضباط كبار، بعد إحباط عدة محاولات سابقة.