اتهم الرئيس المنتهية ولايته البيساو غيني عمرو سيسوكو امبالو، قائد أركان الجيش البري بالوقوف خلف محاولة انقلاب اليوم الأربعاء.

ونقلت صحيفة حون أفريك الفرنسية عن امبالو قوله: “تعرضت لمحاولة توقيف صباح اليوم حين كنت في مكتبي في القصر الرياسي.”

وأكد أنه لم يتعرض لأي عنف.

في غضون ذلك، سمع دوي اطلاق النار اليوم الأربعاء في بيساو عاصمة غينيا بالقرب من مقر لجنة الانتخابات حسب وكالة رويترز.

يأتي ذلك وسط تخوفات من تصعيد التوترات في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا بعد الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي.

ويتنافس في الانتخابات، فرناندو دياز، والرئيس الحالي أومارو سيسوكو إمبالو.