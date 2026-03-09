ناقشت نحو عشرين امرأة قيادية في موريتانيا، من قطاعات الإدارة العمومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، سبل تعزيز دور الاتصال الرقمي في دعم التنمية الوطنية، وذلك خلال مائدة مستديرة نظمتها دائرة “ديجيتال الخاصة” بمناسبة اليوم الدولي لحقوق المرأة.

وخلصت النقاشات إلى أن نجاح التحول الرقمي في الخدمات العمومية والاقتصاد يرتكز على ثلاثة عناصر رئيسية هي الولوج إلى الخدمات الرقمية، وبناء الثقة لدى المستخدمين، وتعزيز تبني المواطنين لهذه الخدمات.

وقالت المشاركات إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تطوير الاتصال الرقمي ليكون أكثر قدرة على شرح الخدمات العمومية وتبسيطها وتوجيه المستخدمين نحو الاستفادة منها، مشيرات إلى أن غياب تواصل فعال قد يحد من إقبال المواطنين على بعض الخدمات الرقمية رغم توفرها.

كما شددت النقاشات على ضرورة التمييز بين الاتصال المؤسساتي والعمل الصحفي، معتبرة أن وضوح الأدوار بين المجالين يعد شرطاً أساسياً لبناء استراتيجية اتصال فعالة.

وتطرقت المداولات إلى عدد من التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي، من بينها ضرورة تكييف الرسائل الرقمية مع الفئات المستهدفة من حيث اللغة والقنوات المستخدمة ومستوى المعرفة التقنية، إضافة إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات.

وأثارت المشاركات أيضاً قضية التحرش الإلكتروني، خاصة ضد النساء الناشطات في المجال العام، داعيات إلى تعزيز التوعية والتربية الإعلامية وتطوير آليات الحماية والتبليغ.

وفي ختام اللقاء، أوصت المشاركات بإعداد استراتيجية وطنية موحدة للاتصال الحكومي، وتطوير مهارات العاملين في مجال الاتصال المؤسساتي، وتعزيز الشراكات مع الفاعلين المجتمعيين للوصول إلى الفئات الأقل استفادة من الخدمات الرقمية.

وقالت دائرة “ديجيتال الخاصة” إن التوصيات الصادرة عن اللقاء ستشكل أساساً لصياغة ميثاق للاتصال الرقمي في موريتانيا يهدف إلى تعزيز دور هذا المجال في دعم التنمية الوطنية.