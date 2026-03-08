قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، إن انتهاك سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها يمثل مساسا فعليا بالأمن القومي العربي، مشددا على ضرورة وقف الهجمات التي تستهدف عددا من الدول العربية.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الأحد عبر تقنية الاتصال المرئي، في الاجتماع الاستثنائي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المخصص لبحث استهداف إيران لعدد من الدول العربية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في المنطقة.

وأوضح الوزير أن هذه التطورات تستدعي اتخاذ خطوات مدروسة وفعالة للحفاظ على أمن واستقرار الشعوب العربية، مؤكداً أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ.

وجدد “إدانة موريتانيا الشديدة للاعتداءات التي طالت كلا السعودية، والإمارات والكويت، وقطر، والأردن والعراق، وعُمان، و البحرين، مؤكدا تضامن موريتانيا الكامل مع هذه الدول في مواجهة أي مسعى للنيل من سيادتها أو زعزعة استقرارها.

كما شدد على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، داعيا إلى اعتماد أنجع السبل لتنفيذ القرارات التي سيصدرها مجلس الجامعة في هذا الاجتماع