توجه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، اليوم إلى جدة، بالمملكة العربية السعودية في زيارة رسمية إلى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وتهدف هذه الزيارة إلى التوقيع على حزمة من اتفاقيات التمويل مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب إبرام عدد من اتفاقيات الشراكة مع أذرعها المتخصصة، من بينها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك دعماً للمشاريع التنموية وتعزيزاً للتعاون الاقتصادي.

كما سيعقد الوزير خلال الزيارة اجتماعات رفيعة المستوى مخصصة لبحث وتطوير إطار الشراكة الاستراتيجية بين موريتانيا ومجموعة البنك، واستكشاف آفاق أوسع للتعاون في المجالات الداعمة للتنمية الاقتصادية في البلاد