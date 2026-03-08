قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج إن عددا من المواطنين الموريتانيين غادروا بعض دول الخليج العربي عبر مسارات برية نحو المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، قبل أن يعودوا إلى أرض الوطن عبر الرحلات الجوية، مؤكدة عدم وجود عالقين في الدول التي شملتها التوترات الجارية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لخلية الأزمة المكلفة بمتابعة تطورات الأوضاع في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، الذي عقدته الوزارة مساء أمس السبت عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الأمين العام للوزارة، السفير دمان همر.

وقال الأمين العام للوزارة، إن أوامر رئاسية صدرت بضرورة المتابعة الدقيقة لتطورات الأوضاع في المنطقة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمرافقة الجالية الموريتانية والوقوف إلى جانبها في ظل الظروف الراهنة.

وأكد أن الوزارة كثفت جهودها لتعزيز التواصل المستمر مع أفراد الجالية، والاطلاع على أوضاعهم، وتقديم التوجيه والمرافقة القنصلية اللازمة، إضافة إلى الاستجابة السريعة لأي احتياجات قد تفرضها التطورات الجارية.

من جانبه، بال المدير العام للموريتانيين في الخارج، السفير محمد مولود محمد سالم، إنه تم تفعيل رقم أخضر على مستوى مركز الطوارئ بالوزارة، إلى جانب أرقام اتصال دولية عبر تطبيق “واتساب”، لتمكين أفراد الجالية من الإبلاغ عن أي صعوبات قد تواجههم.

وبيّن أن المعطيات الحالية مطمئنة، حيث لم يتعرض أي من أفراد الجالية الموريتانية في المنطقة لأي خطر، كما لا يوجد مواطنون عالقون في الدول التي تشهد توترا.