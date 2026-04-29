قال وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء حننه ولد سيدي، الثلاثاء، إن منطقة الساحل تواجه تحديات معقدة ومترابطة، تشمل أزمة أمنية مستمرة وتدهورا في الوضع الإنساني، إلى جانب مظاهر عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة.

وأضاف الوزير، خلال افتتاح الدورة الخامسة للملتقى التكويني عالي المستوى للضباط السامين والسفراء بكلية الدفاع لدول الساحل في نواكشوط، أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في ظرف دولي «بالغ التعقيد»، خصوصا في منطقة الساحل.

وأشار إلى أن هذه التحديات تستدعي تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الشركاء، والعمل المشترك من أجل بلورة مقاربات فعالة تسهم في مواجهة المخاطر الأمنية وترسيخ الأمن والاستقرار.