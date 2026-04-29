أصدر رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، أسيمي غويتا، اليوم الأربعاء، 16 توجيها استراتيجيا لتعزيز منظومة الدفاع والأمن، عقب اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع الوطني خُصص لتقييم الوضع الأمني بعد هجمات 25 أبريل المنسقة.

ولم توضح الرئاسة المالية تفاصيل هذه التوجيهات، لكنها قالت إن الاجتماع حضره الوزير الأول، ووزير الأمن والحماية المدنية، وأعضاء من الحكومة، إضافة إلى رئيس الأركان العامة للجيوش.

وأوضح وزير الأمن والحماية المدنية، داوود علي محمدين، أن المجلس الأعلى للدفاع الوطني أجرى تقييما معمقا للوضع الأمني، مشيرا إلى أن الهجمات التي استهدفت عدة مناطق من البلاد “جرى الإعداد لها بعناية” من طرف “جماعات مسلحة إرهابية”.

وأضاف الوزير أن القوات المسلحة وقوات الأمن تمكنت من إلحاق خسائر بشرية ومادية كبيرة بالمهاجمين قبل إجبارهم على التراجع، مؤكدا أن الوضع الأمني “لا يزال تحت السيطرة” على كامل التراب الوطني، ومشيدا بما وصفه بالتعبئة الوطنية للسكان ومساهمتهم في توفير المعلومات الاستخباراتية الميدانية.