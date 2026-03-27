أعلن الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين تنظيم النسخة الثالثة من معرض “أكسبو موريتانيا 2026” خلال الفترة من الثالث والعشرين إلى السادس والعشرين من أبريل في الملعب الأولمبي بالعاصمة نواكشوط، بمشاركة شركات من مختلف قطاعات الاقتصاد.

ويأتي تنظيم المعرض بعد نسختين سابقتين في عامي ألفين وأربعة وعشرين وألفين وخمسة وعشرين، في إطار مساعٍ لتعزيز دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وقال المنظمون إن المعرض، الذي يمتد ثلاثة أيام، سيوفر منصة لعرض منتجات وخدمات وابتكارات الشركات الصناعية والتجارية والخدمية، إضافة إلى بحث فرص الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين.

ومن المتوقع أن يركز الحدث على قضايا تشجيع الاستثمار المنتج وتعزيز استغلال الموارد الوطنية، إلى جانب إبراز مساهمة القطاع الخاص في خلق القيمة ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد.

ويُعد المعرض، وفق المنظمين، مناسبة سنوية تجمع الفاعلين في القطاع الخاص وتتيح تبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة في السوق الموريتانية.