قال مصدر في تحالف المعارضة الديمقراطية إن القطب قرر مقاطعة اجتماع تشاوري دعا إليه الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأوضح المصدر ل”صحراء ميديا”، أن التحالف كان قد تلقى اتصالا من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لطلب تسمية وفد للمشاركة في الاجتماع، وتم تحديد أعضائه، قبل أن يُبلغ صباح اليوم بأن الرئيس سيقتصر على لقاء الأحزاب المرخصة، وهو شرط قال إنه لم يُطرح خلال فترة التنسيق السابقة.

وأضاف أن القطب، الذي يضم أحزابا وقوى سياسية بعضها غير مرخص، اعتبر أن هذا التغيير في المعايير يعيق مشاركته، ما دفعه إلى اتخاذ قرار جماعي بالمقاطعة.

في غضون ذلك ذكرت مصادر، أن الاجتماع مخصص لعرض إحاطة من الرئيس للأحزاب بشأن التطورات الإقليمية، خاصة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وانعكاساتها على أسواق الطاقة العالمية، وما ترتب عليها من ضغوط على إمدادات الوقود وارتفاع تكاليفه.

وأضاف أن الطرح كان سيشمل عرضا حول التدابير التقشفية التي اتخذتها الحكومة، وتتضمن ترشيد النفقات العمومية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل الضغوط الاقتصادية، إضافة إلى مناقشة تأثير هذه الإجراءات على الوضع المعيشي.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع سيبحث أيضا مسار التحضير للحوار السياسي المرتقب، بما في ذلك تحديد آلياته وجدولته وأطرافه، في محاولة لتهيئة مناخ سياسي توافقي يعالج الملفات العالقة ويعزز التشاور بين مختلف الفاعلين.