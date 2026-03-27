قال رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو، إنه قطع صلته برفقة “أولاد لبلاد” منذ فترة، معربا عن صدمته من محتوى فيديو حديث منسوب لها، وواصفا إياه بأنه “دنيء ومبتذل وسيئ النية”.

وقال بوعماتو، في بيان، إنه يرفض “بأكبر قدر من الحزم” ما ورد في الفيديو، ويدينه “بأشد العبارات ودون تحفظ”، معتبرا أنه يمثل “انحطاطا أخلاقيا وانحرافا مؤسفا للغاية”.

وأضاف البيان أن بوعماتو كان قد دعم المجموعة لنحو عقد قبل أن ينهي علاقته بها، مؤكدا أن مضمون الفيديو يتعارض كليا مع قيمه.

وشدد على التزامه بدعم مشروع المجتمع الذي يقوده محمد ولد الشيخ الغزواني، القائم على الأخلاق واحترام المؤسسات والارتقاء بمستوى النقاش العام