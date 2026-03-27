انطلقت مساء أمس الخميس الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية في بنين، المقررة في 12 أبريل المقبل.

ودعا رئيس لجنة الانتخابات في بنين، ساكا لنافيا، إلى التحلي بالمسؤولية والهدوء خلال الحملة، مؤكدًا أنها “فرصة للحوار وليست ميدانًا للمواجهة”.

وستتواصل الحملة حتى 10 أبريل، قبل يومين من موعد الاقتراع، حيث يتنافس مرشحان فقط بعد مصادقة المحكمة الدستورية عليهما، واستبعاد مرشح أبرز أحزاب المعارضة، “حزب الديمقراطيون”.

وتدعم الأغلبية الحاكمة وزير الاقتصاد والمالية روموالد وأدارني،والذي يحظى بدعم الرئيس الحالي باتريس تالون.

في المقابل، يترشح بول هونكبي عن “حزب الكوريس من أجل بنين مزدهر”، والذي يُعد من المعارضة الوسطية وفق مراقبين.

ويتنافس المرشحان على أصوات نحو 8 ملايين ناخب، في سياق سياسي خاص تعيشه بنين، بعد محاولة انقلاب عسكري فاشلة ديسمبر الماضي.

وكان الرئيس باتريس تالون قد أجرى تعديلًا جزئيًا على دستور البلاد قبيل الانتخابات التشريعية، التي اكتسحت فيها أحزاب الأغلبية الحاكمة البرلمان بعد حصولها على جميع مقاعده.

وتُعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة مرحلة مهمة في المسار الديمقراطي في بنين، التي تُصنف ضمن أبرز التجارب الديمقراطية في المنطقة، رغم موجة الانقلابات العسكرية التي شهدتها عدة دول أفريقية في السنوات المنصرمة.