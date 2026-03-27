قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إن دعم المحروقات “مكلف ولا يمكن أن يستمر كحل دائم”، في ظل الضغوط المتزايدة على المالية العامة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.

وجاءت تصريحات الغزواني خلال اجتماع عقده مساء اليوم، مع رؤساء أحزاب سياسية لبحث تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، حيث قدم عرضاً حول تأثير تقلبات أسواق الطاقة على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وأضاف الرئيس أن موريتانيا تواجه هشاشة هيكلية مرتبطة بتبعيتها لاستيراد الطاقة، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار، محذراً من أن استمرار الضغوط على أسعار النفط قد يحد من هامش التحرك المالي.

وأوضح ولد الشيخ الغزواني، أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية منذ بداية التوترات، من بينها تشكيل لجنة وزارية لمتابعة تطورات الأسواق وتقييم آثارها، وهو ما ساهم في التخفيف من حدة الصدمات.

ولفت الرئيس إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي، والحد من التبذير، وتحسين كفاءة الإنفاق العمومي، مشيراً إلى أن الدولة ستبدأ بنفسها عبر تقليص النفقات وتحسين إدارة الموارد.

ودعا ولد الشيخ الغزواني القوى السياسية إلى الانخراط في جهد وطني لمواجهة التحديات الاقتصادية، عبر ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز المسؤولية الجماعية، في ظل سعي السلطات لاحتواء تداعيات الأزمة على كلفة المعيشة والاستقرار الاقتصادي.