قالت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، ليل الثلاثاء/الأربعاء، إن وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين أدى جولة ميدانية شملت عدداً من النقاط الحيوية في ولايات نواكشوط الثلاث، للاطلاع على مستوى تنفيذ الخطة الأمنية المعتمدة بمناسبة عيد الفطر.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الزيارة شملت أسواقاً رئيسة ومسجد ابن عباس، حيث وقف الوزير ميدانياً على تطبيق الإجراءات الأمنية والتنظيمية، خاصة ما يتعلق بتنظيم الحركة داخل الأسواق وتأمينها.

ونقل البيان عن الوزير تشديده على ضرورة مواصلة اليقظة وتعزيز التكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية إلى ما بعد العيد، مع التأكيد على عدم التراخي في تنفيذ الإجراءات، بما يضمن أمن المواطنين وسلامتهم.

وأشار البيان إلى أن الخطة الأمنية تتضمن تأمين الأسواق، وتنظيم حركة المرور وفتح الممرات، ومنع دخول السيارات إلى نقاط التسوق، إضافة إلى توفير وسائل الإسعاف والإنقاذ والإطفاء، والسهر على نظافة الأسواق، مؤكداً أن هذه الإجراءات أثبتت فعاليتها في تعزيز السكينة العامة.