تعذرت رؤية هلال شهر شوال في السعودية، مساء الأربعاء، ليكون يوم الخميس هو المتمم للثلاثين من رمضان، والجمعة أول أيام عيد الفطر.

وذكرت المحكمة العليا أن «دائرة الأهلة عقدت جلسة مساء اليوم (الأربعاء)، واطلعت على ما وردها من المحاكم والمراصد حول ترائي الهلال، وبعد النظر فيه وتأمله لم يوجد فيه ما يثبت رؤيته».

وأضافت: «نظراً لعدم ثبوت رؤية الهلال، فإن دائرة الأهلة تقرر أن يوم الخميس 30 رمضان 1447 حسب تقويم أم القرى هو المكمل لشهر رمضان المبارك ثلاثين يوماً، وأن يوم الجمعة 1 شوال حسب التقويم الموافق 20 مارس (آذار) 2025 هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام».

وبدأت المراصد الفلكية، عصر الأربعاء، استعداداتها لترائي هلال شهر شوال مع غروب الشمس، بحضور إعلامي واسع نقل جهود الرصد، وسط أجواء غائمة في معظم المناطق.