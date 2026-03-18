تشير تقديرات فلكية إلى صعوبة بالغة في رؤية هلال شهر شوال مساء الأربعاء، مع تحسّن ملحوظ في ظروف الرصد مساء الخميس، ما يرجّح إكمال شهر رمضان ثلاثين يوماً في عدد من الدول الإسلامية.

وبحسب هذه التقديرات، فإن لحظة الاقتران، التي تمثل ولادة الهلال، ستحدث نهار الأربعاء، وهو ما يجعل عمر الهلال عند غروب الشمس قصيراً للغاية، مع انخفاض زاوية ارتفاعه فوق الأفق وقصر مدة بقائه بعد الغروب، وهي عوامل تقلّص بشكل كبير إمكانية رؤيته بالعين المجردة.

في المقابل، تفيد الحسابات الفلكية بأن ظروف الرؤية ستتحسن مساء الخميس، إذ يتجاوز عمر الهلال 24 ساعة، ويرتفع بشكل أوضح فوق الأفق، مع فترة مكث أطول بعد غروب الشمس، ما يتيح إمكانية رصده سواء بالعين المجردة أو باستخدام الوسائل البصرية.

وتشير هذه المعطيات إلى أن الدول التي تعتمد الرؤية الشرعية، ومنها موريتانيا، قد تتجه إلى إتمام شهر رمضان ثلاثين يوماً، على أن يكون يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر في حال ثبوت رؤية الهلال مساء الخميس.

في الوقت ذاته، قد تعلن دول أخرى تعتمد الحسابات الفلكية المسبقة، مثل تركيا، حلول العيد يوم الجمعة دون انتظار الرؤية، وهو ما يفسر استمرار التباين في تحديد بدايات الأشهر الهجرية بين الدول الإسلامية